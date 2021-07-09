شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 13 يوليو

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ، مجموعة عروض العثيم الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد كبير من السلع، يعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة وكبيرة بالسعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، أرز السفير مزه سيلا بسمتي كريمي 10 ك بسعر 38.95 ريال بدلا من 72.95 ريال، شوكولاتة جالكسي جواهر 650 جرام بسعر 38.95 ريال بدلا من 68.95 ريال.

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عروض العثيم ، فوائد تناول الليمون، 1- يقلل من الأصابة بأمراض القلب، 2- يعزيز رطوبة الجسم عند الإضافة مع الماء، 3- يساعد على فقدان الوزن بسبب وجود مضادات الأكسدة بداخله، 4- فيتامين ج يساعد في تحسين البشرة ويزيدها نضارة، 5- يساعد في تسريع عملية هضم الطعام، 6- يساعد على منع حصى الكلى ويساهم في الوقاية من السرطان، 7- يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، 8- يدعم الجهاز التنفسي، ليمون فيتنامي 1 ك بسعر 4.95 ريال.

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طريقة عمل البيتي فور، المقادير، 2 كوب دقيق، نصف كوب سكر، كوب زبدة، 2 صفار بيض، معلقة صغيرة من الفانيليا، نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال، مربى أو شوكولاتة، طريقة التحضير، 1- يخفق البيض ويضاف إليه الفانيليا، 2- تضاف إليه الزبدة ويخفق ثم يتم وضع سكر البودرة ويخفق ، 3- يتم خلط الدقيق مع البيكنج بودر ويضاف اليه الخليط السابق، 4- تغطى العجينة بورق، 5- يتم تقطيع العجينة ثم توضع في صينية مفروشة بورق الزبدة، 6- توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة، بيتي فور شوكولاتة ديلوكس بسعر 17.50 ريال.

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فوائد المكسرات، 1- تحمي الخلايا من التلف بسبب وجود مضادات الأكسدة، 2- تعد مصدر أساسي لفيتامين إي، 3- تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، 4- تقلل من الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية، 5- السيطرة على مرض السكري، 6- الوقاية من أمراض السرطان، مكسرات إكسترا مشكلة 1 ك بسعر 62.95 ريال، عين جمل 1 ك بسعر 54.95 ريال، لوز مالح 1 ك بسعر 55.95 ريال.