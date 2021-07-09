تراند الفن: مسؤول في الغذاء والدواء: العطور المقلدة تسبب السرطان.. ويكشف خطورة الكريمات وتنظيف البشرة عند الحلاقين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف الدكتور فهد السديري رئيس لجنة التجميل في الغذاء والدواء، عن مخاطر الإفراط في استخدام العطور، وطريقة التمييز بين العطر الأصلي والمقلد.

الحساسية التنامسية

وقال “السديري” خلال لقاء ببرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”:”العطور عموما قد تسبب الحساسية فقد يكون التحسس من العطر نفسه من خلال المادة الفعالة”، لافتا:”هناك نوع من الحساسية عادة يكون الحساسية التنامسية التي تحدث بعد فترة طويلة من استخدام الشئ على فترة طويلة وبكميات كثيرة”.

مرضى الربو والإكزيما

وأوضح:”ممكن يكون التحسس التنامسي التسممي الذي يكون من أول رشة من هذا المنتج مثل بعض أنواع الحناء”، مشيرا:”الأطباء يحذرون من التحسس وخاصة المرضى الذي لديهم قابلية مثل مرضى الربو والإكزيما بأنواعها”.

دهن العود

وأردف:”أعراض التحسس عبارة عن حكة وإحمرار، ولذلك أنصح بوضع العطر على الملابس وليس على الجلد مباشرة”، مبينا:”هناك الكثير من الأشخاص يتحسسون من دهن العود فليس فقط العطور”.

الجهاز التنفسي

وأكد:”المواد الحافظة في العطور قد تؤثر على الجهاز التنفسي”، مردفا:”العطور غير الأصلية التي انتشرت بشكل كبير والخلطات التي تسوى في المعامل البسيطة لا تدري المواد التي يحطون فيها ممكن يحطون زئبق أو رصاص أو مواد قد تكون مسرطنة على المدى البعيد”.

العطور المقلدة

واستكمل:”المواد الحافظة التي تطيل عمر العطر هي التي تسبب مشكلة”، موضحا:”لا يوجد حاليا للعطور المقلدة لأنها كل يوم يطلع عطور كثيرة، فصعب أن تحلل وتتابع بدقة مثل الشركات العالمية”.

الرقم التسلسلي

وحث الأشخاص المحبين للعطور، قائلا:”احرص على انتقاء العطر الأصلي سواء وتعرف تميزه من خلال الرقم التسلسلي والبخاخ”.

منتجات التجميل

وفي سياق آخر، ذكر أن منتجات التجميل سواء من كريمات أو شامبوهات أو تنظيف البشرة وغيرها الموجودة في صالونات الحلاقة من الممكن أن تكون مواد رخيصة الثمن وبالتالي تسبب تحسس للجلد ومشاكل تكون فيها مواد مسرطنة بها زئبق وزرنيخ، مؤكدا أن كيراتين الشعر يسبب نعومة، وهذه مادة مسرطنة.





https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/VNEGEPn8k4ZVN2Di.mp4