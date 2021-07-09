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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - أدمن 5 دقائق مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : انتقد الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، تصرف بعض الفتيات التي تطلب الخلع لأن زوجها يكبرها بـ5 أو 10 أعوام ثم تقبل بالزواج برجل في السبعين ومتزوج باثنتين، ويصف عقولهن بالمتنكة.
وقال “الشريف” في تغريدة بحسابه “بتويتر” : “من عجائب تقلب الزمان فتاة تطلب الخلع لان زوجها يكبرها بخمسة أو عشرة أعوام ثم تتزوج برجل في السبعين وعنده حرمتين ونساء يرفضن العمل في بيوتهن ويطلبن خادمات”.
وتابع : ” الآن يعملن للآخرين بمسمى نادلة أو مديرة صالة .. بعض،العقول متنكة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عقولهن متنكة .. صحفي سعودي ينتقد بعض الفتيات من خلع أزواجهن والزواج من سبعيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.