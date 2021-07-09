تراند الفن: يسرا تنعي جيهان السادات: “ربطتنا صداقة وتعاملت معها عن قرب”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - نعت الفنانة يسرا السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز 87 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت يسرا صورة جمعتهما عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة “ تويتر”: وعلقت: “إنا لله وإنا إليه راجعون السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات في ذمة الله”.

وتابعت: “فقدت مصر رمز من رموز سيدات مصر التي كانت وستظل رمزًا للمرأة المصرية الأصيلة، كانت أم عظيمة لأبنائها وأحفادها وسندًا لزوجها، كان من حظي أن تربطنا صداقة لكي أراها وأتعامل معها عن قرب”.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية، في بيان لها السيدة جيهان السادات ببالغ الحزن والأسى، لافتة ‘لى أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، وإطلاق إسمها على محور الفردوس.

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