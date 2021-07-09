فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - نشر

الفنان محمد إمام، عبر صفحته الخاصة على موقع

التواصل الإجتماعي، صورة لوالده الفنان عادل إمام من إعلان ضخم، يتوسّط أحد الشوارع،

أصبحت حديث المتابعين وما أثار الجدل هو ما كُتب عليها.

وظهر

وجه إمام ضاحكاً في الإعلان، وكُتب في أسفلها: “في ممثلين.. بس في الزعيم”.

وعبّر

محمد عن فخره بكونه إبن عادل بعبارة “الزعيم”، مع رمز قلب.

ونالت

الصورة إعجاب الآلاف من متابعي إمام، وتفاعل معها بالإضافة الى عدد كبير من الممثلين

والفنانين، الذين أيّدوا الجملة المكتوبة على الإعلان، منهم وفاء عامر ونهال عنبر.

وكان

المخرج المصري رامي إمام نفى في حديث لصحيفة “الوطن” المصرية، تدهور صحة

والده، وقال: “الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة

وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه”، وتابع: “أنا مش عارف ليه الناس مش

مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس.

وأضاف:

“ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني

عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته”.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صورة غريبة للزعيم عادل إمام في الشارع تثير الجدل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.