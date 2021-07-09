تراند الفن: مدير مشروع تطوير إنارة القاهرة: غرف تحكم إلكترونية لكشف سرقة الكهرباء من أعمدة الشوارع (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - كشف المهندس محمد حجاج مدير مشروع تطوير إنارة القاهرة، طريقة عمل غرفة التحكم المركزية للإنارة عن طريق الإنترنت.

وقال حجاج في تصريح خاص لـ “القاهرة24”، إنه يوجد شاشة مراقبة، يتم من خلالها تحديد حالة الإنارة ونوع المشاكل الموجودة بها.

وأضاف حجاج إن إضاءة أعمدة الإنارة يبدأ الساعة 7مساءًا، ويتم غلقها الساعة 4.5صباحًا، مشيرًا إلى أن الدعم الفني بالإدارة يعمل على إدخال تطوير لمواجهة سرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة.

وأوضح أن المنظومة تحدد العطل سواء كان قطع في أحد الكابلات أو انفصال التيار، لافتًا إلى أن المنظومة تعمل من خلال الأنترنت وفي حالة وجود عطل تحدد المنظومة نوع العطل ويتم إبلاغ المسئول المسئول بمكان العطل ونوع العطل مما يسهل العمل.

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