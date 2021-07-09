تراند الفن: مساعد وزير الخارجية الأمريكي: ليبيا دولة فاشلة منذ 2011

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 08:09 مساءً - قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالوكالة، إن بلاده لديها شبكة لمكافحة مليشيات الإرهاب في ليبيا، مؤكدا ضرورة خروج القوات الأجنبية من هناك، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقتها المحدد بحلول 24 ديسمبر المقبل، وفقًا لتصريحاته بقناة “العربية”.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأميركي، إلى أن: “ليبيا تقريبا دولة فاشلة منذ عام 2011″، بسبب الأحداث التي تشهدها الأراضي الليبية.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، قال ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الجمعة، لا يمكن الحديث عن تسوية حقيقية وموثوقة في ليبيا من دول حل مشكلة العسكريين الأجانب.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، إن استمرار وجود العسكريين الأجانب يعد وأحدا من أكثر المشاكل حدة في ليبيا، حيث أنه يعمل علي كبح التسوية السلمية.

وخلال الأيام الماضية أنهى أعضاء الحوار الوطني الليبي اجتماعاتهم المنعقدة في العاصمة السويسرية جينيف، دون التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية بحلول 24 ديسمبر المقبل، حسب ما أعلن ريسدون زنينجا، مساعد المبعوث الأممي إلى ليبيا.

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