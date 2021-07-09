تراند الفن: مني فاروق تثير ضجة علي البحر بكاش مايوه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت أخبار المشاهير 58 زيارة حرصت مني فاروق علي مشاركتة الفنانة منى فاروق، متابعيها صورًا لها أثناء قضاء الإجازة الصيفية في إحدى القرى السياحية فى دهب. وظهرت “منى” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، بإطلالة خطفت أنظار متابعيها، حيث ارتدت كاش مايوه انيق مع قبعة وعلقت علي الصور قائلة ”

القديم ذهب اتمني لك يوما سعيدا” أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل “رحيم”، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة. شاركها

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