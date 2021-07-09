تراند الفن: “ثقافتك كتابك” تتصدر مؤشرات القياس الأعلى رواجًا ومبيعًا بثامن أيام معرض الكتاب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن “مبادرة ثقافتك كتابك” حققت أعلى مؤشرات القياس مبيعًا ورواجًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ حيث بلغت عدد النسخ المبيعة من قبل الهيئة بثامن أيام المعرض بالمبادرة 7657 نسخة، ليصل بالعدد الإجمالي لمبيعات الهيئة إلى 52 ألف نسخة.

وأضاف بأن هذا الرقم المتميز مقارنة بالتحديات الصعبة التي نواجهها، أسهم في تحقيقه القرارات التي وجهت بها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمتمثلة في حرصها ألا تزيد أسعار الكتب بالمبادرة عن 20 جنيهًا، فضلًا عن تطبيق قرار زيادة السعة الاستيعابية إلى 70 % مما أسهم في الإقبال الجماهيري المطرد الذي يشهده المعرض يومًا بعد يوم.

يذكر أن قائمة العناوين الأعلى مبيعًا وإقبالًا من الزوار بجناح الهيئة شملت كتب “شخصية مصر 4 أجزاء، الطاعون، أوقات عصيبة، الإخوة الأعداء، المسيح يصلب من جديد، عالم تسكنه الحيوانات، صحراء التتار، كتاب الزنوج، فلاسفة الأندلس، فئران ورجال ورسالة الغفران”.

جدير بالذكر أن مبادرة “ثقافتك كتابك”، تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع 11 ناشرًا، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيهًا؛ وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان “في القراءة حياة” وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنًا خاصًّا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيهًا بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًّا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

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