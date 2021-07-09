تراند الفن: أم العريس تضربه بالحذاء على الكوشة لسبب غريب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - أصبحت مقاطع فيديو الزفاف تحظى بشعبية جارفة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب محتوى الكثير منها المضحك والدرامي.

في هذا السياق، انتشر أحد مقاطع الفيديو العجيبة لوالدة عريس هندي وهي تصعد بعصبية على منصة الزفاف أمام مئات الضيوف وتضرب ابنها بالحذاء.

ووفقاً للعديد من مواقع الأخبار الهندية التي تناقلت الفيديو وقصته، وقع الحادث في قرية بهاروا سومربور في منطقة هاميربور في ولاية أوتار براديش الهندية، حيث كان حفل زفاف جايمالا جاريًا.

فجأة، ومن دون أي مقدمات، صعدت امرأة اتضح فيما بعد أنها والدة العريس، على الدرج المؤدي إلى منصة الزفاف، ثم خلعت حذاءها وبدأت في ضرب العريس أمام ضيوف حفل الزفاف.

تسبب الحادث في حدوث ضجة في حفل الزفاف، ما أدى إلى الانتهاء من بقية الطقوس على عجل.

وبينما كان الجميع يتساءل عن السبب الذي يقف وراء رد فعل المرأة العنيف، تم معرفة السبب وهو أن المرأة هي والدة العريس وأنها غير راضية عن ابنها لقراره الزواج من فتاة من طبقة أخرى. وزُعم أنه خالف رغبات أسرته وتزوج العروس أنكيتا في المحكمة.

ومع ذلك، وبعد الزواج في المحكمة، قرر والد العروس الاحتفال بالزفاف في قاعة للزفاف في الثالث من يوليو الحالي. لكنه لم يدع عائلة العريس وإخوته.

وبعد أن علمت أم العريس بالزفاف وصلت إلى مكان الزواج وضربت ابنها على منصة الزفاف أمام الجميع.