تراند الفن: الكواليس الأخيرة لحفلة “كايروكي” في القلعة اليوم (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - تستعد فرقة “كايروكي” لإحياء حفلها الليلة على خشبة مسرح المحكي بالقلعة، ملتزمين بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وحضر أعضاء الفريق وعلى رأسهم أمير عيد، وهم يضعون اللمسات الأخيرة على الأغاني المقرر تقديمها خلال حفل “ريد بُل سيمفونك”، والتأكد على إنهاء وتنفيذ التجهيزات بالشكل المطلوب.

وقال المايسترو ناير ناجي وتامر هاشم عازف الدرامز بفرقة كايروكي، من خلال بث مباشر عبر صفحة “ريدبل”، عن تجربة المزج بين التوزيع الأوركسترالي وموسيقى الروك.

وأوضح “هاشم” أن الفريق اعتاد العزف بشكل عشوائي دون التقيد بنوت موسيقية أو شكل موسيقى ثابت، وهو ما كان يدخل العازفين في خلافات في أثناء البروفات، لكن الأمر كان مختلفًا حين بدأ العمل لتحضير الحفل، ووجد أن كل شيء منظم ومحدد بالتوقيت لبدء وانتهاء العزف وفقًا لتوجيهات المايسترو ناير ناجي، مشيرًا إلى أنه شعر بالفخر والانبهار عند سماع الشكل الأوركسترالي الذي تم الاستقرار على تقديمه خلال الحفل.

وأوضح ناير ناجي أن أهم ما ميز الحفل هو الكتابة الأوركسترالية التي تولاها فريق عمل مكون من 3 أفراد هم مساعده ستيفن سيمون ورفيق جمال وصديق روسي يدعي ديمتري فاريلس، مؤكدا على سعادته بالتعاون معهم بسبب ما أضافه كل منهم بذوقه الموسيقي إلى الشكل الأوركسترالي الذي تظهر به الأغاني، ويتم تقديم 15 أغنية خلال الحفل.

ويعد ألبوم “أبناء البطة السوداء” هو آخر ألبومات فرقة كايروكي الذي طُرح عام 2019، وضم 8 أغاني، منهم “كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة”، وحقق نجاحًا كبيرًا حينها ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة إلى بعض المنصات الموسيقية الشهيرة.

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