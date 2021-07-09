تراند الفن: منصة “إحسان” تطلق برنامج الأضاحي وتكشف عن سعر “الخروف” .. وتوضح خطوات الحجز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏6 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد : أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» برنامج الأضاحي تزامنًا مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى، الذي يتيح للحجاج والمضحين توكيل المنصة بأداء نسك الهدي والأضاحي وتوزيعها على مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية. وأوضحت المنصة أن سعر الخروف الواحد 799 ريال ويمكن حجز الأضحية من خلال الخطوات الآتية:

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