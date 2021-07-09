تراند الفن: مصرع سائق “توك توك” صدمه قطار أثناء عبور مزلقان زكى بالقليوبية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - لقى سائق توك توك، مصرعه، إثر اصطدامه بقطار على مزلقان زكى بدائرة قسم شرطة قها، وتم نقله إلى مستشفى طوخ المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، كما أمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن.

تلقى قسم شرطة قها، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بتوك توك على مزلقان زكي دائرة القسم، وتم إخطار مدير أمن القليوبية بالحادث.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه في أثناء غلق المزلقان، حاول السائق العبور فصدمه القطار، ولقى مصرعه في الحال، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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