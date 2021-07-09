تراند الفن: الرجاء يختار حسام حسن لاعب الموسم في الفريق (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - اختار نادي الرجاء المطروحي اللاعب حسام حسن حارس مرمى الفريق كلاعب الموسم، بعد المستوى المميز الذي قدمه هذا العام.

وتألق حسام حسن بشكل واضح في صفوف فريق الرجاء هذا الموسم الذي ينشط في الدوري الممتاز “ب” رغم فشل النادي في الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل.

يذكر أن حسام حسن يعتبر لاعب فريق غزل المحلة في الأصل ولكنه انضم إلى الرجاء المطروحي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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