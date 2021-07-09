فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - صحيفة المرصد : توصل باحثون من جامعة شرق فنلندا إلى نتائج تثبت فاعلية الطماطم في حماية الإنسان من السكتة الدماغية. وأفادت الدراسة الفنلندية بأن تناول كميات من الطماطم يُقلل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية وذلك لاحتوائها على مُضاد الأكسدة (اللايكوبين)، حسبما ذكر موقع “الطبي”، حسبما أورد موقع “سبوتنيك”. واكتشف الباحثون أن الأجسام الغنية باللايكوبين يتناقص لديها خطر السكتة الدماغية بنسبة 55 % مقارنة بغيرهم. وحثت الدراسة على تناول أكثر من خمسة حصص يومية من الفاكهة والخضراوات يومياً، من تلك التي تحتوي على اللايكوبين الذي يمثل الصبغة الحمراء الموجودة في الطماطم وغيرها من الخضراوات والفاكهة ذات اللون الأحمر كالبطيخ، والغريب فروت الوردي، والبابايا.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متوفر بثلاجة كل منزل .. نوع شهير من الخضروات يحمي من السكتة الدماغية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.