تراند الفن: صافيناز تثير غرائز جمهورها بفيديو على السرير عارية تماماً دون ملابس

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - أدمن ‏35 دقيقة مضت فيديوهات 58 زيارة

واصلت الراقصة صافيناز، تعمد إثارة الجدل بشكل مستمر بإطلالاتها، التي تشاركها مع متابعيها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وتداول متابعيها فيديو جريء لها عبر “يوتيوب”، كانت قد نشرته في صفحتها الخاصة، وظهرت فيه شبه عارية وهي مستلقية على السرير، وإنتشر الفيديو بشكل واسع بين المتابعين، وإعتبر البعض منهم أنها بالغت بإيحاءاتها، مطالبين الجهات الأمنية بالقبض عليها على غرار فتيات “التيك توك”.

وكان إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لصافيناز، ظهرت فيه خلال رقصها بحفل زفاف عروسين.

ولفتت صافيناز الأنظار ببدلتها المكشوفة والمثيرة باللون الفوشيا، كما أثارت الجدل كعادتها برقصها الغريب والفريد.

وعلّقت: “أجمل عروسا وأحلى فرح مبروك يا حياتي”.

