تراند الفن: قبل موقعة الأحد.. تعرف على هدافي مواجهات الأرجنتين والبرازيل

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 09:09 مساءً - يستعد منتخب الأرجنتين، لمواجهة نظيره البرازيلي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستاد “ستاديو جورناليستا ماريو فيلهو”، في المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا لحسم اللقب.

وتقابل المنتخبان خلال 105 لقاءات، فاز خلالها المنتخب البرازيلي في 44 مباراة، أحرز خلالهم 167 هدفا في الشباك الأرجنتينية، بينما حقق منتخب الأرجنتين الفوز في 39 مباراة، محرزا 176 هدفا في مرمى المنتخب البرازيلي، وحسم التعادل 22 لقاء بين الفريقين.

ويتصدر الأسطورة الذهبية بيليه، قائمة هدافي مواجهات المنتخبين برصيد 8 أهداف، بينما يتقاسم الثنائي رونالدو دي ليما من البرازيل، والأرجنتيني ليونيل ميسي من وصافة القائمة برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وفي بطولة كوبا أمريكا، تواجه المنتخبين في 33 مباراة، حقق منتخب البرازيل الفوز في 10 مواجهات، وفاز الأرجنتين في 15 مباراة، وتعادلا في 8.

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