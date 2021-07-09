شوف عروض بنده الأسبوعية حتى 13 يوليو بخصومات panda على الأغذية

عروض بنده لهذا الأسبوع بأسعار تتراوح بين 10 ريال وحتى 20 ريال، وذلك على تشكيلة متنوعة من المنتجات الغذائية، مثل أطعمة الفطور، أطعمة عضوية، أطعمة قليلة السعرات الحرارية؛ للمساعدة في حصول الجسم على الفوائد والفيتامينات التي يحتاجها وتخسيس الجسم في نفس الوقت، وهذه الخصومات سارية لمدة أسبوع واحد في جميع فروع هايبر بنده hyper panda بالمملكة العربية السعودية، بحيث تنتهي يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.

عروض بنده

استفيدوا من عروض بنده الأسبوعية، التي بها كافة السلع الغذائية، وبادروا بشراء مستلزمات المنزل بأسعار وخصومات كبرى، وتقدم بنده عروض على الأطعمة التي تتناسب مع الحمية الغذائية، بحيث تُساعد في إنقاص وزن الجسم والشعور بالشبع لفترة طويلة، ومن أمثلة هذه الأطعمة التوست الأسمر، الذي يتميز بكونه قليل السعرات الحرارية بعكس التوست الأبيض، وتناول التوست الأسمر في وجبة الفطور يُساعد على الإحساس بالشبع مدة طويلة، كما يُمكنكم شراء أطعمة الفطور الأخرى والمخبوزات مثل الكرواسون من بنده، ونقدم لكم العروض مع الأسعار فيما يلي.

شرائح التوست الأسمر من لوزين بسعر 5 ريال سعودي.

5 قطع من الفطائر المحشية أو الكرواسون بسعر 5 ريال سعودي بدلًا من 6.25 ريال سعودي.

تخفيضات بنده على الأغذية

نجد في بنده الأطعمة والمشروبات العضوية مثل زيت الزيتون، خل التفاح، الحليب، كما نستكمل في عروض الأطعمة التي يتم تناولها أثناء الدايت مثل الشوفان، وتتوافر أيضًا العصائر والمشروبات الباردة، بالإضافة إلى العسل الغني بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى قدرته على التخفيف من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والالتهابات الناتجة عنه، وكل ذلك وأكثر في بنده السعودية.

زيت الزيتون العضوي من الجوف، عبوة حجم 250 مل، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

خل التفاح العضوي من اورجانتي، عبوة حجم 500 مل، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي.

عسل طبيعي من الشفاء، عبوة حجم 500 جرام، بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 40.50 ريال سعودي.

2 عبوة من الشوفان الأبيض من جرينز، حجم 500 جرام، بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية

إليكم الأجبان بأسعار تبدأ من 10 ريال وحتى 20 ريال في هايبر بنده، فنجد شرائح الجبن التي توضع على البرجر لإكسابه نكهة الجبن اللذيذة، وأيضًا الجبن الكريمي الذي يوضع على التوست، وكذلك كريمة الطبخ المستخدمة في عمل الصوص الأبيض للمكرونة.