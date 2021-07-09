تراند الفن: نائبة محافظ الجيزة تشكر إدارة الزمالك بعد نجاح معرض بيع منتجات الشباب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - وجهت هند عبد الحليم، نائبة محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة الشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب للتعاون المثمر وإنجاح المعرض، الذي أقامه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، بالتعاون مع إدارة نادي الزمالك لبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية من أبناء محافظة الجيزة وأبناء محافظة المنوفية للحرف التراثية واليدوية، وأبناء الحرانية وأخميم وكرداسة والواحات وذلك بمقر القلعة البيضاء.

وتم افتتاح المعرض بحضور وفد البرنامج الرئاسى للتنفيذيين.

وأشادت نائبة المحافظ، بدور نادي الزمالك في نجاح هذا المعرض، والذي يُعد فرصة هائلة لعرض منتجات شباب الخريجين المستفيدين بخدمات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة، ومنتجات أبناء المحافظة من أصحاب الحرف اليدوية وكل المشاركين مما يمثل فرصة لتوصيل منتجاتهم والتسويق لها خاصة أن المعارض تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين.

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