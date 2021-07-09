تراند الفن: عبير موسى: تونس تعيش أزمة تهدد وجودها وننتظر قرار الرئيس ضد الإخوان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - قالت النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن تونس تشهد أزمة دستورية نتيجة حكم الإخوان، الذين كانوا يعلمون أنهم سيرفضون من الشارع والشعب التونسي.

وأضافت رئيسة حزب الدستوري الحر، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري، بقناة صدى البلد، أن الواقع التونسي يشهد أزمة دستورية على مستوى الأوضاع الاقتصادية الرديئة والسياسية المتوترة، ما يؤدي إلى قلق جميع المواطنين وتهديد وجود الدولة واستقرارها.

وأشارت إلى أن كافة القوى السياسية التونسية، تنتظر قرارًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، لوضع حد للإخوان المسلمين ومحاسبتهم، كي تعود لتونس عافيتها.

واستكملت رئيس الحزب الدستوري الحر، أن حزبها يناضل من أجل تونس، وأنها ستواصل تصديها لكل محاولات تغييب الوطن، وأن حزب الدستوري الحر سيعمل على أن يكون الأمر بيد الشعب.

وخلال الأيام الماضية، تعرضت النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لاعتداء مرتين خلال جلسة البرلمان التونسي، من قبل النائب سيف الدين مخلوف، التابع لحركة النهضة التي يتزعمهما راشد الغنوشي رئيس المجلس، وركلها في جانبها.

وكانت المرة الثانية التي يتم الاعتداء فيها على النائبة عبير موسى، خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي، بعدما اعتدى عليها النائب الصبحي سمارة، باللكمات؛ ما تسبب في تعطل انطلاق الجلسة العامة.

وطالبت رئيسة الحزب التونسي الحر زملاءها بالبرلمان، بطلب الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية لها، إلا أنها اشترطت رفع الجلسة لمغادرتها للعلاج بعد الاعتداء عليها.

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