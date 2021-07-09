تراند الفن: “عادة خطيرة”.. احذر تناول الطعام أمام الـ لاب توب لهذا السبب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - يعتبر الكومبيوتر المحمول من الأجهزة الأكثر شيوعا واستخداما في العمل، نظرا لسهولة حمله إلى الكثير من الأماكن، بالإضافة إلى استخدامه في أوقات الفراغ من خلال مشاهدة الأفلام والمسلسلات، وأصبح تناول الطعام أمام أجهزة الكمبيوتر المحمول عادة شائعة إلى إلى حد ما ولكن هذه العادة لها العديد من الآثار السلبية التي يجب أن نفكر فيها بجدية.

ووفقا لموقع برايت سايد، تناول الطعام أمام اللاب توب يسبب العديد من المشاكل الصحية منها:

الانتفاخ وعسر الهضم

تناول الطعام يحتاج إلى مضغه بطريقة سليمة ولكن تناوله أمام الاب توب يسبب العديد من المشاكل نتيجة عدم تفتيت الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر مما يسبب مشاكل كبيرة في الهضم.

السمنة

فأنت لا تدرك مقدار الطعام المتناول أثناء الجلوس على الكومبيوتر المحمول، ولا تولي اهتمامًا كافيًا لمقدار ما تأكله، وقد يؤدي تناول الطعام أثناء العمل على جهاز الكمبيوتر إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما ينبغي وتصاب بالسمنة.

تشعر أنك أقل شبعا ورضا

تتناول الطعام سريعا ولا تنتبه لمذاقه فمن المحتمل بشكل كبير أن تولي اهتماما كبيرا لما يحدث أمامك على الشاشة، مما يجعلك تشعر أنك أقل شبعا وتفقد الإشارات التي تخبرك بأنك تناولت بما يكفى، وبذلك يعود عليك بضرر كبير ويسبب مخاطر صحية ونفسية على الفرد.

ضارة بشكل خاص للأطفال

يعاني الأطفال من إدمان الشاشات، خاصة الهاتف المحمول والكومبيوتر المحمول مما تلجأ الأمهات إلى إطعامهم أمام الأجهزة، مما يسبب مشاكل صحية في الهضم وعسر الهضم وإطعامهم بشكل غير كافي.

الافراط في تناول الوجبات السريعة

يعاني الكثير من الأفراد من مشاكل صحية نتيجة تناول الكثير من الوجبات السريعة التي تحتوى على الكثير من الزيوت غير الصحية، والجلوس بشكل مستمر على الكومبيوتر المحمول يؤدي إلى اللجوء لتناول الوجبات السريعة بشكل مبالغ فيه مما يؤثر على صحة الافراد بشكل كبير.

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