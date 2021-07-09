تراند الفن: “أنا غلطانة ومش هعمل كدا تاني”.. ننشر التحقيقات مع الراقصة جوهرة في اتهامها بالفسق والفجور

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - يواصل “القاهرة 24” نشر التحقيقات في واقعة الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ “جوهرة” لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وقضت المحكمة في وقت سابق، بحبس الراقصة الروسية “إيكاترينا أندريفا”، والشهيرة بـ “جوهرة” سنة مع الشغل

وشرعت جهات التحقيق في سؤال المتهمة “جوهرة”

س: هل تحملين تصريحًا لمزاولة مهنة الرقص الشرقي من إدارة المصنفات بنقابة المهن التمثيلية؟

ج: لا ليس لدي تصريح.

س: منسوب إليكِ تقديم فقرة فنية رقص شرقي دون تصريح بذلك.

ج: أنا غلطانة ومش هعمل كده مرة أخرى.

س: هل معكِ تصريح بالعمل بالبلاد من وزارة القوى العاملة؟

ج: لا ممعيش.

س: منسوب إليكِ مخالفة القانون بالعمل بالبلاد دون تصريح من وزارة القوى العاملة؟

ج: لا آخر مرة.

س: ما قولك وقد تم ضبطك خلال فقرة فنية رقص شرقي مرتدية بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات دون شبكة على البطن وشورت أسفل البدلة، والرقص على طاولات الزبائن؟

ج: أنا غلطانة ومش هعمل كده تاني.

س: منسوب إليكِ مخالفة القانون والرقص ببدلة شبه عارية تظهر مفاتن جسمك مستخدمة يدك للإشارة إلى أجزاء حساسة بجسمك مما يعد تحريضًا على الفسق والفجور فما قولك؟

ج: أنا غلطانة ومش هعمل كدا تاني.

س: ما قولك فيما هو متداول من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامك بالرقص ببدلة شبة عارية تظهر مفاتن جسمك مستخدمة يدك للإشارة إلى أجزاء حساسة بجسمك مما يعد تحريضًا على الفسق؟

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