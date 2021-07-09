تراند الفن: دبلوماسي: خطاب وزير الخارجية أمام مجلس الأمن شامل للجوانب القانونية والفنية والسياسية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 10:10 مساءً - يرى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مندوبي الدول الذين حضروا جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أكدوا ضرورة التوجه لوجود اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد باتفاق مع القوانين والاتفاقات الدولية وإعلان المبادئ.

وأضاف حليمة، خلال حديثه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك اتفاقا شاملا وجامعا من الحضور على رفض التصرفات الأحادية التي تفرض أمرًا واقعًا، بالإضافة إلى أن هناك اتفاقا بينهما على ضرورة تولي الاتحاد الإفريقي للمفاوضات.

وعن خطاب سامح شكري، وزير الخارجية أثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن، قال إن الخطاب كان شاملا جامعا للجوانب القانونية والفنية والسياسية في مواجهة المرحلة الحالي.

وأكد أن الرسالة كانت واضحة بتمسك مصر بخط المفاوضات والتوصل لاتفاق قانوني ملزم وفقًا للقوانين الدولية، وأن مجلس الأمن لديه مسئولية المحافظة على السلم والأمن الدوليين، وعليه الاعتراف بأن الموقف الأثيوبي وتصرفاته الأحادية تهدد السلم الأمن الدولي وكذلك حياة دولتي المصب، قائلا “أعتقد أن إذا لم يصل مجلس الأمن لهذا الهدف المنشود، فإن مصر لديها الحق في الدفاع الشرعي المنصوص عليه عن حقوقها ومقدراتها”.



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