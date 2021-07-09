شوف عروض بن دواد الأسبوعية حتى 13 يوليو

عروض بن داود الأسبوعية ، مجموعة عروض بن داود الاسبوعية، باقة كبيرة من العروض المتنوعة على عدد من السلع، يعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع بن داود في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، أرز فارمز- أرز كرتل بسمتي أبيض 5 ك بسعر 22.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.

تخفيضات الفطر اليوم

عروض بن داود الأسبوعية ، فوائد الفطر، 1- مصدر غني للعديد من المغذيات مثل البروتينات، والعديد من الفيتامينات والمعادن، 2- يحتوي كميات كبيرة من الكالسيوم و فيتامين د، 3- يعمل الفطر على خسارة الوزن، 4- يعد مصدر خالي من الدهون والكوليسترول، 5- يساعد في تعزيز المناعة وتقويتها، 6- يساعد في السيطرة على مرض السكري، 7- يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم في الجسم، 8- يساعد على التخلص من السمنة لمحتواه المنخفض جدا من الكولسترول، فطر/علبة بسعر 7.95 ريال.

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فوائد الزيتون، 1- يحتوي على عدد كبير من الدهون الصحية، 2- مصدر غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ه ، يعد الزيتون الأسود مصدر جيد للحديد، يعوض الزيتون نقص النحاس في الجسم، 3- مصدر غني بالمركبات النباتية مثل الاوليوروبين، التيروسول ، حمض اللينوليك، 4- يحمي من الإصابة بمرض السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة، 5- تناول الزيتون يعمل على خفض ضغط الدم، 6- تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، 7- يقي من مرض الزهايمر، 8- مرطب طبيعي للبشرة والشعر، زيتون أسباني كبير 1 ك بسعر 13.95 ريال بدلا من 20.75 ريال.

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فوائد الزبيب الأصفر، 1- خفض ضغط الدم المرتفع، 2- خفض خطر الأصابة بالسرطان بسبب وجود مضادات الأكسدة، 3- الحماية من الأصابة بفقر الدم، 4- موازنة الحموضة بالمعدة، 5- تعزيز صحة القلب من خلال خفض مستويات الكوليسترول، 6- حماية العينين يحتوي على مركب البوليفينول الذي يعزز صحة العينين، 7- تحسين صحة البشرة بسبب احتواء الزبيب على فيتامين ج والزنك، زبيب ذهبي أصفر 1 ك بسعر 11.95 ريال بدلا من 21.95 ريال.