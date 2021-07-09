نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم othiam offers .. مُفاجآت تخفيضات أسواق عبد الله العثيم تصل 60% بمناسبة عيد الأضحى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية الجديدة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وبمناسبة صيف 2021، توفرها لنا كافة أسواق عبد الله العثيم في كل أنحاء المملكة العربية السعودية. ذلك بعد مطالبة المستهلكين والعملاء بعروض قوية كما تعودوا من المنافذ. لهذا يأتي هذا العيد مع الصيف وتأتي أقوي العروض الجبارة. وخصومات تصل إلي 50% وربما تزيد، وسنتعرف عليها خلال عروض أسواق العثيم المرفقة إليكم.

تستمر العروض الأسبوعية من أسواق العثيم كما تم الإعلان عنها. ويمكنكم التعرف عليها كاملة الآن ضمن أقوي العروض المميزة التي تجدون بها خصومات مذهلة وفق المجلة المدرجة إليكم، كل ما عليكم هو التعرف علي سعر ما تحتاجون إليه، وتطلبونه داخل العرض من المنفذ القريب لكم. يكون بذهابكم للمكان، أو الطلب الإلكتروني أو هاتفياً للحصول علي المنتجات حتي باب المنزل بدون عناء.

عروض العثيم الأسبوعية

تبدأ العروض هذا الأسبوع في أخر أيام شهر ذي القعدة، يوم الأربعاء الموافق 7 من يوليو 2021، توفر الأسواق الكثير من العروض متضمنة أسعار مميزة، والتي تتضمن كويكر كوكيز الشوفان مع قطع الشوكولاتة 126 غرام. وكي دي دي قشطة 125 مل . كما يتوفر الباشا فريكة خشنة 500 غرام . وأيضا كذلك كي دي دي رُب البندورة 135 غرام 4 حبات . وكذلك أمريكان جاردن فاصولياء حمراء داكنة 400 غرام.

تجدون في كافة الفروع كل ما تحتاجون إليه من منتجات حيث تتوفر ضمن عروض العثيم كذلك الشعلان أرز سيلى بسمتي 5 كغم + 1 كغم . ثم كذلك الكسيح فول مدمس حب كبير 390 غرام 3 حبات . وكذلك نستله كوفي ميت أورجينال 900 غرام . وحيث هناك كذلك ساري عسل طبيعي 1.5 كغم . وأيضا كذلك ساسي ملح ناعم باليود علبه 700غرام .والصياد لحم تونة بالزيت النباتي 170 غرام . ومن ضمن كذلك لوزين كب كيك بالكراميل 30 غرام 18 حبة.

تخفيضات أسواق عبد الله العثيم الجديدة

توفر كافة المنافذ تخفيضات مذهلة بمناسبة الصيف. وكذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بخير، ويمكنكم التعرف علي العروض التفصيلية كالآتي:

صن بيل لحم تونة لايت 170 غرام.

إندومي نودلز بنكهة شعيرية مقلية 80 غرام.

يونيوم لحم لانشون 800 غرام.

فيكو بفك شيبس بنكهة الجبنة الحار 20 غرام.

ساميانج نودلز الدجاج الحار كاربونارا 80 غرام.

مصطفى أرز بسمتي هندي 4 كغم.

إندومي نودلز بنكهة كاري دجاج 75 غرام.

نستله نيدو حليب مجفف كامل الدسم 350 غرام.

فول مدمس 400 غرام.

مازولا زيت دوار الشمس 9 لتر.

إن 1 برغل أصفر ناعم 800 غرام.

مستر شيبس بنكهة البيتزا 35 غرام.

بوبينز كورن فليكس 1 كغم.

كانت هذه العروض الأحدث المتوفرة بكافة فروع الأسواق لعبد الله العثيم، ويمكنكم الحصول علي تخفيضات مذهلة ضمن عروض العثيم في السعودية كما أرفقنا لكم.