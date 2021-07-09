شوف أقوى عروض العثيم عروض الصيف

عروض العثيم ، مجموعة عروض العثيم الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتنوعة على جميع الأصناف، يمتلك أسواق قاعدة عملاء واسعة، تعمل على أسواق أضافة التخفيضات بشكل أسبوعي، تعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 7 يوليو الموافق 27 ذو القعدة إلى 13 يوليو الموافق 3 ذو الحجة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، جبن جرين لاند بالقشطة 1 ك بسعر 14.75 ريال.

تنزيلات الزبدة اليوم

عروض العثيم ، فوائد الزبدة، 1- تمنع الإصابة بمرض القلب، 2- تحتوي فيتامين أ الذي يساعد على تنظيم الهرمونات ووظيفة الغدة الدرقية، 3- مكافحة الالتهابات الفطرية، 4- تحسن الخصوبة للرجال والنساء، 5- تحافظ على صحة العينين، 6- تحسن مناعة الجسم لأنها تحتوي أوميجا 3 الدهنية، 7- تحسن صحة الأسنان والعظام، 8- تمنع الإصابة بمرض السرطان تحتوي على حمض اللينوليك، 9- تحسن الزبدة امتصاص الجسم للمغذيات، خلطة زبدة فيكتو إماراتي 1 ك بسعر 6.95 ريال.

آخر عروض العثيم

فوائد زيت الزيتون، 1- يعزز صحة الأمعاء لاحتوائه على الفينول، 2- يعزز من صحة القلب والجهاز الدوراني، 3- يمنع الإصابة بالزهايمر حيث يحتوي على مركب أوليوكانتال الذي يعمل أبطاء تقدم العمر، 4- يقل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، 5- يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم، 6- يعزز من كثافة العظام، 7- يعزز من قدرة الدماغ على التفكير، 8- يساعد في علاج القلق والأكتئاب، 9- يقلل من التهاب المفاصل وتورمها زيت زيتون عافية بكر عضوي 500 مل بسعر 19.95 ريال.

تخفيضات الأرز الأسبوعية

فوائد الأرز، 1- يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تعمل كمصدر عالي للطاقة، 2- الارز مصدر للألياف الغذائية، 3- يحتوي الأرز على فيتامين أي وفيتامين بي الذي يقوم بتحسين وظائف القلب والكلى والكبد، 4- يساعد في الحماية من السمنة، 5- يحتوي على الألياف الغذائية التي تحمي من جميع أنواع السرطان، 6- الحفاظ على ضغط الدم حيث يحتوي على الصوديوم، 7- ادارة البول وتحسين الهضم، 8- الحمايو من الزهايمر، أرز الوليمة مزه بسمتي 5 ك بسعر 61.95 ريال بدلا من 67.95 ريال.