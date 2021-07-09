تراند الفن: بنات طب الأزهر المتبرعات بجهاز غسيل كلوي: المبلغ جُمع في 6 أشهر.. ورئيس الجامعة: “شرفتونا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال آلاء علي أحمد، إحدى المشاركات في التبرع لشراء جهاز غسيل الكلى لمستشفى “سيد جلال”، بعد ملاحظة تأخر هذه الجلسات بسبب قلة عدد الأجهزة: “إن هذا العمل ما كان ليتحقق لولا فضل الله، ومساعدة الكلية لهذا العمل”.

وأضافت فتاة الأزهر لـ “القاهرة 24”: “كنا حابين نعمل حاجة باسم الدفعة، وتكون صدقة جارية لنا، جمعنا مبلغ 185،000 جنيه تبرعات من دفعة طب بنات الأزهر في نحو 6 شهور، بمساعدة جميع الطالبات وأسرهم، والبالغين حولي 600 طالبة”.

وأوضحت: “عملنا جروب على الواتس، وكانت لحظة عظيمة بشعور رائع نعمل ثواب الناس تدعيلنا بعد كدا، وإحنا كنا حابين نعمل صدقة ونخفف على الأطفال وأهاليهم عبء كبير، لأن الأطفال المصابين بالفشل الكلوي بيعانوا كتير من المرض”.

وتابعت: “كنت بحوّش نصف مصروفي، وكان فيه مساعدة من أهلي وأسرتي، ولم يتم تحديد مبلغ، وكان المبلغ اختياري، وكل واحد يبلغ أسرته وأهله من الراغبين في المشاركة، وأغلب بنات الفرقة الخامسة بطب الأزهر اشتركن في التبرع لجهاز غسيل كلوي لمستشفى سيد جلال، وذلك صدقة جارية باسم الدفعة 51 بكلية الطبة جامعة الأزهر”.

من جانبه علق الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة: “لقد تابعت ما قام به طالبات كلية الطب، وهذا عمل عظيم من الدفعة، وشرف لنا أن تكون بنات الأزهر بهذا الخلق الرفيع، حريصات على عمل الخير، ورسالتي لهم: أنتن ستكوننّ أمينات على المرضى لأنكن شعرتن بعناء الأطفال المصابين بالفشل الكلوي”.

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