تراند الفن: نيللي كريم وهدى المفتي.. أبرز الحضور في زفاف عمرو سلامة ومروة البرماوي (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - يحتفل المخرج عمرو سلامة بزفافه على مهندسة الديكور مروة البرماوي في إحدى القرى السياحية المُطلة على البحر، بحضور اقتصر على أسرة العروسين والأصدقاء المقربين.

وحضر بعض نجوم الفن حفل زفاف عمرو سلامة، على رأسهم الفنانة نيللي كريم وهدى المفتي والفنان الشاب أحمد داش والفنانة يارا نعوم.

وانتشرت مجموعة من الفيديوهات تجمع العروسين من حفل الزفاف وظهرا فيها وهما يرقصان على مهرجان “إخواتي”، كما شاركتهم الفنانة نيللي كريم بالرقص.

يُشار إلى أن الثنائي عقد قرانهما قبل أسبوع، في حفل اقتصر أيضًا على الأهل والأصدقاء المقربين، بسبب تداعيات فيروس كورونا والتقليل قدر الإمكان من أعداد الحاضرين.

ونشر سلامة صورتهما معًا عبر حسابه بموقع “انستجرام”، وعلق كاتبًا: “أنا وماكي كتبنا الكتاب، في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين، تم عقد قراني على ماكي المهندسة السينمائية مروة البرماوي”، وانهالت التعليقات من الجمهور بالمباركة والتهنئة له.

وتعد مروة البروماوي خريجة معهد السينما، وتعمل مهندسة ديكور سينمائي، وعملت مهندسة ديكور في مسلسل “في كل أسبوع يوم جمعة”، الذي عرض العام الماضي 2020.

وكانت آخر أعمال عمرو سلامة مسلسل “ما وراء الطبيعة”، بطولة أحمد أمين، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم اللبنانية رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

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