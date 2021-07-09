تراند الفن: "المفتي" يوضح الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - أدمن ‏38 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكدًا أنه ليس هناك أيام أفضل للعمل الصالح أكثر من هذه الأيام التي وصفها بأنها أيام “مشرفة مفضلة” والعمل فيها أحب من الله سبحان وتعالى. وأضاف الدكتور شوقي علام،عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

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