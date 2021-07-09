تراند الفن: صاحبة حفل الزواج من كلب: “فيه شيوخ فعلوا معى هذا الامر”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 9 يوليو 2021 11:10 مساءً - قالت البلوجر المصرية، هبة مبروك، تعليقًا على “سيشن الكلب”: “فيه شيوخ كفرتني”.

وأضافت هبة خلال لقائها ببرنامج “الجمعة في مصر” المذاع على قناة mbc مصر، أنها رأت فكرة سيشن التصوير في أحد المواقع الأجنبية، وأرادت تطبيقها في مصر، لكنها لم تتوقع كم الردود السلبية.

وفي وقت سابق أعلنت البلوجر المصرية، هبة مبروك، زواجها من كلب بجلسة تصوير، معربةً عن سعادتها بتلك الخطوة، لتتلقى هجومًا حادًّا من الجمهور بعد سخريتها من الرجال.

ونشرت هبة عدة صور من جلسة تصوير خضعت لها بفستان الزفاف مع الكلب، ونشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت قائلةً: “ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى”.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها هجومًا شرسًا، قائلين: “ده مقامك يعني انتي بتهيني نفسك قبل ما تهيني جوزك عيب أوي اللي بتعمليه ده، انتي مهزقة على فكرة، اعملى حساب للعيش والملح ومسيرك هترجعي لجوزك وبلاش القرف ده وكمان انتى عندك ابن لما يكبر ويشوف كده هيعمل ايه ولا هيقول ايه”.

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