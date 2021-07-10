تراند الفن: تأجيل طرح أغنية “سهرة صباحي” لنانسي عجرم دون ألبومها الجديد (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أعلن الشاعر أحمد علاء الدين تأجيل أغنيته الجديدة التي حملت اسم “سهرة صباحي” من غناء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن ألبومها الجديد “نانسي 10”.

وكشف أحمد علاء الدين تفاصيل التأجيل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب: “للأسف أغنيتي مع النجمة الكبير نانسي عجرم.. سهرة صباحي.. تم تأجيل نزولها ومش هتنزل بكره في ألبوم نانسي 10 وبعد مكاملة طويلة مع مستر جيجي لامارا اللي بشهدله بالاحترام والشياكة والاحترافية طمني إن الأغنية هتنزل إن شاء الله بعد الألبوم، وهيكون فيها مفاجأة كبيرة هيتم الإعلان عنها في وقتها”.

وأضاف: “ألف مبروك مقدمًا للفنانة نانسي عجرم ولكل زمايلي المشاركين في الألبوم ده وبإذن الله يكسر الدنيا كالعادة.. والحمد لله كل تأخيرة وفيها خيرة وبإذن الله هيكون تأخير الأغنية لخير كبير شايله ربنا ليا”.

وطرحت نانسي عجرم مُؤخرًا أغنيتين من ألبومها “نانسي 10”، الأولى تحمل اسم “حبك بيقوي”، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان “مشكلتك الوحيدة” كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.

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