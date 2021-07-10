تراند الفن: مبارك لم يكن يعرفه.. محمد سلماوي يكشف كواليس اختيار فاروق حسني وزيرًا للثقافة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الدكتور محمد سلماوي، الكاتب والروائي، إن الوزير فاروق حسني كان لديه من السلطة ما يسمح له أن يطبق رؤيته الثقافية في مصر، مشيرًا إلى أن الدستور لم يكن ينص على الثقافة وضرورة انتعاشها ولكن سياسة فاروق حسني أحدثت اختلافًا كبيرًا وقتها.

وأضاف سلماوي، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الثقافة لم تكن جزءًا من التكليفات الحكومية أو الرئاسية وقتها، وبرنامج الحزب الوطني لم يُعطِ مساحة للثقافة والنمو الثقافي.

وأكمل الكاتب محمد سلماوي، أن فاروق حسني كان صاحب رؤية وخلق انتعاشة ثقافية، وحين تم اختيار فاروق حسني لم تكن القيادة السياسية تعلم عنه أي شيء، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي هو من اختار حسني لشغل منصب وزير الثقافة.

وأردف الكاتب محمد سلماوي، أن عاطف صدقي كان يعمل مع فاروق حسني في أحد سفارات مصر بالخارج، وكان يعلم قدرات حسني ولكنه رشحه لمنصب الوزير، موضحًا أنه طرح اسمه من بين 3 أسماء واتفق صدقي ومبارك على اختيار فاروق حسني.

وأشار الكاتب محمد سلماوي، أنه لم يعمل مع الوزير فاروق حسني إلا لمدة عام فقط، مشيرًا إلى أن فاروق حسني ظل وزيرًا للثقافة لمدة 23 عامًا في ظل نظام مبارك.

“المساء مع قصواء”، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتى الساعة الـ11 مساءً.

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