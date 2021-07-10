تراند الفن: سفير مصر بالمغرب: نهائي إفريقيا في موعده.. ويوجد تعاطف من الجمهور المغربي مع الأهلي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، إن موعد نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايرز تشيفز في موعده وبكافة الترتيبات الخاصة المتفق عليها، متمنيًا للنادي الأهلي حسم البطولة.

وأضاف سفير مصر بالمغرب خلال تصريحات تليفزيونية، أن مسئولو النادي الأهلي على رأسهم محمود الخطيب وسمير عدلي، يتواصلون دائما معه بخصوص الترتيبات والطائرة الخاصة، ولا يوجد أي مشكلة حتى الآن.

وواصل في تصريحاته، بأن الاهتمام بنهائي إفريقيا في المغرب مازال موجود وهناك نوع من التعاطف والتشجيع من الجمهور المغربي مع النادي الأهلي خاصة بعدما تسبب كايزر تشيفز في خروج الوداد.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم 13 يوليو الجاري على متن طائرة خاصة في السابعة مساء، استعدادًا لمواجهة كايزر شيفز الجنوب الإفريقي، في المباراة المقرر لها يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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