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فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : نشر الفنان عبد الله السدحان، عبر حسابه الرسمي في انستغرام، مقطع فيديو جديد وهو يرافق أحد أطباء التجميل ويكشف عن رأيه في هذه العمليات .
وأظهر الفيديو الطبيب وهو يشرح للسدحان سبب القيام بهذه العمليات، وكذلك فوائدها.
ورد السدحان على الطبيب قائلاً : “إذا الإنسان منحه الله نعمة العقل والصحة لا يمنع أن يكمل إذا كان هنالك النواقص أن يكملها بعمليات تجميل بسيطة ويحافظ على شبابه.”
وردّ عليه الطبيب قائلاً، إن هذا علم ربنا عطانا ياه، ونستخدمه في أمور حسنة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السدحان داخل عيادة تجميل ونقاش مع الطبيب عن فوائد العمليات وضرورة إجرائها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.