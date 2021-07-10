تراند الفن: السدحان داخل عيادة تجميل ونقاش مع الطبيب عن فوائد العمليات وضرورة إجرائها

صحيفة المرصد : نشر الفنان عبد الله السدحان، عبر حسابه الرسمي في انستغرام، مقطع فيديو جديد وهو يرافق أحد أطباء التجميل ويكشف عن رأيه في هذه العمليات .

وأظهر الفيديو الطبيب وهو يشرح للسدحان سبب القيام بهذه العمليات، وكذلك فوائدها.

ورد السدحان على الطبيب قائلاً : “إذا الإنسان منحه الله نعمة العقل والصحة لا يمنع أن يكمل إذا كان هنالك النواقص أن يكملها بعمليات تجميل بسيطة ويحافظ على شبابه.”

وردّ عليه الطبيب قائلاً، إن هذا علم ربنا عطانا ياه، ونستخدمه في أمور حسنة.



