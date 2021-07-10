تراند الفن: نصائح مهمة للحماية من خطر «التفاعلات الدوائية»

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن خطر حدوث تفاعلات دوائية يرتفع عندما يتناول المريض ما لا يقل عن ثلاثة أو خمسة أدوية بشكل دائم.

ولتجنب ذلك يتعين على أي شخص يحتاج إلى تناول أدوية متعددة إعداد خطة يومية تشتمل على الأدوية، التي يتم تناولها وموعد تناولها وغرض تناولها وكذلك جرعتها المحددة.

ويفضل الاحتفاظ بالخطة، التي تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالدواء، في مكان بحيث يمكن العثور عليها بسهولة في حالات الطوارئ مثلاً في الثلاجة.

ويمكن أيضاً الاستفادة من الحلول الرقمية في هذا المجال مثل التطبيقات الخاصة بتعاطي الأدوية كتطبيق Mediteo.

وعند الشك أو ظهور أعراض غير معتادة بعد تناول الدواء ينبغي طلب المشورة الطبية. ويمكن الاستدلال على حدوث تفاعلات دوائية من خلال ملاحظة بعض الأعراض مثل متاعب الجهاز الهضمي والصداع والدوار وآلام العضلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.