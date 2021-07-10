فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حالة

من الصدمة والحزن عاشها أهالي مدينة ههيا بمحافظة الشرقية مساء أمس ، عقب وفاة

عروس وتحول فرحها إلى مشهد حزن كبير.

وودع

الآلاف من أهالي المدينة، جثمان العروس التي توفيت قبل زفافها بساعات، وذلك بعد حجزها

بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ لتلقي العلاج إثر مرورها بأزمة صحية.

وشارك

في الجنازة عدد كبير من الأهالي، الذين حملوا جثمان العروس الشابة “خلود أحمد غياتي”،

ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوا عليه الورد، وطرحة الزفاف، في مشهد وداع مؤلم، واستقبلت

أسرتها العزاء بدلًا من التهاني.

وقالت

دعاء محمد، إحدى قريبات العروس الراحلة، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقررا

أمس الخميس وذلك بعد نقل المفروشات لعش الزوجية.

وأضافت

قريبة العروس، أن “خلود” توجهت منذ 6 أيام لحضورٍ حفل زفاف إحدى صديقاتها، وكانت تشعر

بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صدمة وحزن.. تزيين نعش “عروس الشرقية” ببوكيه ورد وطرحة فرحها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.