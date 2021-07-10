فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 12:09 صباحاً - صحيفة المرصد : نشر حساب مؤسسة دارة الملك عبد العزيز على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تذكارية توثق افتتاح أول محطة للهاتف اللاسلكي بمدينة الرياض. وأظهرت الصورة المنشورة الملك الراحل سعود بن عبد العزيز وهو يُجري اتصالًا تجريبيًا أثناء افتتاح محطة الهاتف اللاسلكي الأولى من نوعها بمدينة الرياض، وذلك في عام 1377هــ الموافق 1957 م. وظهر في الصورة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، والذي كان يشغل وقتها منصب أمير منطقة الرياض، كما ظهر في الصورة إلى جوار الملك الراحل سعود بن عبد العزيز الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والذي كان يشغل وقتها منصب وزير المواصلات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: صورة نادرة لخادم الحرمين والملك سعود.. والكشف عن مناسبتها وتاريخها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.