نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده اليوم السبت 10 يوليو 2021 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات هايبر بنده اليوم السبت 10 يوليو 2021 من اكثر العروض طلبا من جانب عملاء هايبر بنده. وتقدم هايبر بنده الكثير من العروض التي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليو 2021. وتشمل مجلة العروض تخفيضات على المشروبات الغازية والحلويات وكافة انواع الشوكولاتة وهو ما نعرضه لكم في هذا الموضوع. ويمكنك الاستمتاع بنسبة خصومات تبلغ حتي 70% علي الكثير من منتجات هايبر بنده.

تخفيضات هايبر بنده

تخفيضات هايبر بنده الجديدة تحتوي على الكثير من المنتجات بسعر 10 و 15 و 20 ريال مثل مكرونة رنا 400 جرام بسعر 10 ريال لـ 5 حبات بدلاً من 16.25 ريال. وسكر ناعم من النحلة بسعر 10 ريال لـ 4 حبات بدلاً من 19 ريال. ويمكنك شراء الطحينة السائلة من الجبل بسعر 10 ريال بدلاً من 17.50 ريال. وتوفر هايبر بنده عرض رائع على مكرونة برفيتو 7 حبات بسعر 20 ريال.

عروض هايبر بنده السعودية تضم تخفيضات مذهلة على شوكولاتة سويس بسعر 15 ريال لـ 2 حبة. وبسكويت ديمة المميز 2 حبة بسعر 15 ريال. وبسكويت ويفر فارو الحبة الواحدة بسعر 10 ريال بدلاً من 13.95 ريال. وتضم العروض بسكويت ويفر ساندويش لوكر بسعر 10 ريال لـ 2 حبة.

عروض هايبر بنده اليوم

تضم عروض وتخفيضات هايبر بنده الجديدة شوكولاتة سادة بالفول السوداني بسعر 10 ريال بدلاً من 13.95 ريال. وتضم نشرة عروض هايبر بنده شوكولاتة جالكسي التي تعد من أفضل أنواع الشوكولاتة بسعر 10 ريال لـ 4 حبات بدلاً من 14 ريال. ويمكنك شراء شوكولاتة تويكس إكسترا بسعر 10 ريال 3 حبات. وهناك الكثير من أنواع الشوكولاتة الرائعة التي توفرها هايبر بنده.

اخر عروض هايبر بنده بها كافة أنواع التونة التي يمكنك الحصول عليها بأسعار مميزة للغاية. مثل تونة جرين فارمز التي تعد أفضل أنواع التونة. ويمكنك شراء 5 حبات منها بسعر 20 ريال فقط بدلاً من 29.75 ريال. وايضا تضم العروض خصومات علي لحم تونا خفيف من فودي بسعر 20 ريال لـ 5 حبات بدلاً من 26.25 ريال. ويمكنك شراء معمول بالتمر من البطل بسعر 15 ريال للحبتين. وحلوي جيلي بسعر 10 ريال لـ 3 حبات.