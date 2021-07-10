تراند الفن: اللاعب رد بشكوى مضادة.. الزمالك: طالبنا بالحصول على تعويض بسبب سفر بو طيب دون إذن

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة الزمالك، إن خالد بو طيب، لاعب الأبيض له مع الفريق قضيتان، الأولى أنه سافر إلى فرنسا للعلاج، دون الحصول على إذن، فيما قدم الزمالك شكوى للمطالبة بتعويض يقدر بنحو 5 ملايين يورو.

وأكمل أدهم، في تصريحات تليفزيونية، أن خالد بو طيب رد بشكوى مضادة بأنه حصل على إذن من النادي أثناء سفره للعلاج.

وأشار إلى أن القضية في مرحلة أولية في “فيفا” ولم يحدث فيها تطور حتى الآن، والمحامي يرى أنها ستنتهي بتنازل الطرفين.

وعلى جانب آخر، قال إن معروف يوسف تعاقدنا معه ولم نلتزم بالعقد، وطالب بقيمة عقده المادية، وما زالت القضية معلقة وفي طريقها إلى حل ودي.

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