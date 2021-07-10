تراند الفن: “الفرح اتحول عزا”.. تفاصيل مصرع “عريس” بالإسكندرية سقطت عليه رافعة أثاثه

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 01:09 صباحاً - أغاني وزغاريد وحالة عارمة في الفرحة، تحولت خلال دقائق معدودة إلي صراخ وعويل واستغاثات، على إثر سقوط رافعة أثاث كانت تحمل عريسا في مقتبل العمر ومعه أحد أقاربه، اللذين حاولا الصعود مع الرافعة “الونش” إلى الطابق الخامس، ليسقطا فجأة وتقع محتويات الرافعة عليهما.

مشهد الحادث كان يُدمي القلب، ففي الوقت الذي كانت تتسابق النساء الحاضرات في إطلاق الزغاريد للتعبير عن الفرحة، مع بدء إتمام مراسم تجهيز عش الزوجية للعريس وخطيبته، ومع تجمع العشرات من الأهل والأصدقاء لمشاركة الفرحة في رفع الأثاث إلي مسكنهما الذي يقع بالطابق الخامس في عقار بشارع جميلة بو حريد بمنطقة السيوف سماعة شرق الإسكندرية، فوجئوا بسقوط الرافعة التي كانت تحمل بعض الأجهزة وأصر الشاب العريس وأحد أقاربه على الصعود عليها.

خلال ثوانٍ معدودة كانت الرافعة بالكامل سقطت وتصادف وقوع أحد الأجهزة علي الشابين، ومع ارتفاع صرخات الحضور والاستغاثات بطلب سيارة الإسعاف التي جاءت خلال نصف ساعة حسب تأكيد الأهالي، كان الشابان في حالة فقدان تام للوعي، فضلا عن إصابة اثنان آخران تصادف وجودهما أسفل الرافعة.

الوقت بين وصول سيارة الإسعاف إلي موقع الحادث مرت الثواني فهي كساعات علي الأهل والأقارب والجيران، الذين ظلوا يبكون ويستغيثون لإسعاف المصابين، إلي أن حضرت السيارات وتم نقلهم إلي مستشفى شرق المدينة.

خلال ساعات أجرى الشابان جراحات لمحاولة إسعافهما، إلا أن الشاب العريس لفظ آخر أنفاسه عقب إجراء الجراحة، فيما يعاني صديقه من حالة صحية حرجة.

وتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بسقوط رافعة أثاث بشارع جميلة بوحريد بنطاق دائرة القسم ووجود مصابين ووفيات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين سقوط رافعة أثناء رفع أثاث بشارع جميلة بوحريد، مما أدى إلى مصرع شاب يُدعي “محمود.أ.ع.ر”، بالإضافة إلي مصاب آخر تم نقله إلي المستشفى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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