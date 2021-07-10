نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض Extra لليوم جوالات خصومات مذهلة حتي 30% علي جوالات ابل وسامسونج وهواوي ولينوفو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض Extra لليوم جوالات علي جوالات ايفون وجوالات سامسونج والكثير من الجوالات الرائدة في الأسواق السعودية. ودائما ما تقدم اكسترا السعودية عروض رائعة بشكل مستمر طوال الاسبوع على الهواتف الذكية وشاشات التلفزيون وكافة الالكترونيات والأجهزة الكهربائية. ونقدم لكم في هذا الموضوع عروض اكسترا للجوالات.

عروض Extra لليوم جوالات

عروض Extra لليوم جوالات بها الكثير من الهواتف الذكية المميزة مثل جوال سامسونج جالكسي إيه 21 إس بسعر 649 بدلاً من 819 أي سوف توفر 170 ريال. وتضم عروض اكسترا اليوم خصومات علي جوال أبل أيفون 12 برو يدعم الجيل الخامس بسعر 4499 ريال بدلاً من 5199 ريال أي سوف توفر 700 ريال من سعر الجوال.

عروض اكسترا جوالات سامسونج تمثل أهمية كبيرة لدى محبي جوالات سامسونج. لذلك توفر عروض اكسترا السعودية خصومات على جوال سامسونج جالكسي إيه 12 بسعر 599 ريال. وجوال سامسونج جالكسي إيه 02 إس بسعر 475 ريال. وتضم العروض جوال سامسونج جالكسي إيه 11 بسعر 575 ريال.

عروض اكسترا جوالات

عروض اكسترا جوالات بها تخفيضات قوية على هاتف تكنو سبارك 6 جو بسعر 349 ريال بدلاً من 379 ريال. وهاتف هواوي واي 7 إيه بسعر 729 بدلاً من 769 ريال. وجوال لينوفو كيه 13 بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال. ويمكن لمحبي هواتف أوبو شراء أوبو إيه 15 سعة 32 جيجا بايت بسعر 499 ريال.

تضم عروض Extra السعودية اليوم تخفيض بنسبة 5.2% علي هاتف هواوي واي 7 إيه. حيث توفر الهاتف بسعر 729 ريال بدلاً من 769 ريال. وتخفيض بنسبة %10.64 علي جوال آبل أيفون 12 برو سعة 128 جيجا بايت بسعر 4199 ريال. ويمكنك الحصول علي أقوي نسبة خصم من اكسترا السعودية بنسبة %30.03. علي هاتف موتورولا جي 30 بحيث يمكنك شراء الهاتف بسعر 699 ريال بدلاً من 999 ريال.

عروض جوالات اكسترا

عروض جوالات اكسترا اليوم بها عروض قوية على جوال تكنو بوفا بنسبة خصم %4.48 بحيث يمكنك شراء الهاتف بسعر 639 ريال بدلاً من 669 ريال. وتضم مجلة عروض اكسترا عرض علي هاتف سامسونج إيه 01 كور بسعر 329 ريال. وتوفر اكسترا لمحبي هواتف نوكيا جوال نوكيا سي 20 سعة 32 جيجا بايت بسعر 365 ريال.