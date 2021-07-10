تراند الفن: حسام المندوة: أنجزنا العديد من الملفات.. وأمامنا مهام صعبة

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تحدث حسام المندوة، عضو اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، عن العديد من الملفات التي أنجزتها اللجنة منذ توليها المسئولية.

وأضاف المندوة، خلال تصريحات تلفزيونية له، أن اللجنة منذ قدومها أنجزت العديد من الملفات الهامة، ولا يزال أمامنا الكثير من الأمور التي نسعي لحلها، موضحا “تم تقسيم أعضاء اللجنة ليتولى كل شخص ملفا معينا، من أجل التركيز وتحقيق نجاح بالملف الخاص به”.

واستكمل المندوة، “حتى الآن لا نستطيع القول بأن الزمالك أصبح مستقرا، ولكن النادي يحتاج لفترة زمنية طويلة، من أجل إنجاز العديد من الملفات، وهذا يتسبب في حمل زيادة علينا”.

وتابع أن اللجنة تمكنت من وضع يديها على الجزء الأهم، وهو تنمية موارد النادي المالية، من أجل صرف مستحقات اللاعبين في موعدها والتجديد للعديد من النجوم والذين كان آخرهم أحمد سيد “زيزو” ومحمود حمدي “الونش” وأخيرًا سيف الدين الجزيري.

واختتم “منذ أن توليت الإشراف على ملف عضويات النادي، قدمت مقترحا لتنمية الموارد من خلالها، وأناشد الأعضاء بسرعة السداد كي لا يتم توقيع غرامات، في ظل وجود تسهيلات مقدمة من خلال (أبلكشين أعضاء زمالك)”.

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