تراند الفن: بالفيديو : رئيس شركة “جاهز” يحسم الجدل بشأن رواتب مناديب التوصيل.. ويكشف نسبة السعوديين العاملين في التطبيق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - صحيفة المرصد : كشف الرئيس التنفيذي لشركة “جاهز”، حمد البكر، عن متوسط الدخل الشهري لمندوب التوصيل، وذلك بعد حالة الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشاب الذي يصل دخله إلى 12 ألف ريال.

وأوضح “البكر” في حديث مع “الإخبارية”، أن راتب المندوب غير المتفرغ يتراوح ما بين 3 إلى 6 آلاف ريال، بينما يرتفع بالنسبة للمتفرغ إلى 10 آلاف ريال لكن ذلك يتطلب أن تكون ساعات العمل أكثر من 10 ساعات يوميًا.

وأضاف أن الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الشاب الذي وصل دخله إلى 12 ألف ريال من خلال عمله كمندوب توصيل أمر طبيعي.

وأشار “البكر” إلى أن الرقم قد يكون مبالغ فيه، فضلًا عن الشاب يعمل في توصيل الطرود التي يكون فيها عدد الطلبات كثير بخلاف عدد الطلبات لدى مندوب توصيل الأطعمة.

وأكد أن نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات التوصيل لدى شركة “جاهز” لا تصل إلى 10٪ فقط، مبينًا أن العديد من شركات التوصيل تعمل على تحفيز الشباب على العمل في هذا المجال.





https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/1111-14.mp4