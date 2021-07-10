تراند الفن: الأوقاف تعلق على فيديو واقعة سرقة 3 شباب لصندوق تبرعات أمام مسجد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 02:09 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو يظهر قيام 3 شباب بسرقة صندوق تبرعات موضوع أمام مسجد، فى منطقة شارع 8 بأرض عبد الكريم ناصر بمنطقة بهتيم محافظة القليوبية.

وأظهرت إحدى كاميرات المراقبة، قيام هؤلاء اللصوص بالقيام بمراقبة الشارع، قبل تنفيذ الواقعة، وقام 2 منهم بكشر الصندوق من الحاجز الحديد بإستخدام شاكوش، وتمكنوا من سرقته وفروا هاربين.

فيما تفحص الأجهزة الأمنية بالقليوبية مقطع الفيديو المتداول، والذي يظهر خلاله 3 لصوص وهم يسرقون صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد فى منطقة بهتيم قبل صلاة الجمعة.

وقال عدد من شهود العيان، أن هؤلاء اللصوص ليست من أبناء المنطقة، وهم أشخاص غير معروفين، لدى السكان فيما تحاول الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التعرف عليهم لسرعة ضبطهم.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

وقال مصدر بوزارة الأوقاف، أن قطاع شئون المساجد لفحص الواقعة، والفيديو المتداول، خاصة أن جاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف‏،، أصدر قرار بإلغاء صناديق التبرعات بالمساجد ووقف العمل بها‏، حماية للمساجد من استغلال أي طرف في جمع تبرعات تحت أي مسمي.

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