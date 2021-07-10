تراند الفن: بالفيديو.. الفنان عبدالعزيز الشمري يكشف عن آخر تطورات حالته الصحية من داخل المستشفى

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: كشف الفنان عبدالعزيز الشمري، في مقطع فيديو من داخل المستشفى التي يتلقى فيها العلاج، عن آخر تطورات حالته الصحية.

وقال “الشمري”: “الحمد لله الأمور تمام.. أموري من أحسن إلى أحسن.. لكن فيه مشكلة في التهاب الغشاء البلوري وارتفاع إنزيمات القلب.. لكن منكم الدعم.. شكرًا لكم”.

وكان عبدالعزيز الشمري، قد تعرض لجلطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتستمر بعدها معاناته الصحية؛ حيث شكا حينها من تجاهل بعض صناع مسلسل “علوم الأولين2” لأزمته الصحية وعدم التواصل معه للاطمئنان عليه.

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