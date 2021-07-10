تراند الفن: شبان يعتدون على حارس أمن وكاشير بـ”الكراسي والقوارير” في “سوبر ماركت” بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏22 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: حصلت صحيفة “المرصد” على مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء عدد من الشبان على حارس أمن وكاشير في “سوبر ماركت” بحي المونسية في الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة تهجم الشبان على حارس الأمن والكاشير في سوبر ماركت بحي المونسية وذلك باستخدام كرسي وقواير المياه الفارغة.

وأبان المقطع لحظة وجود تجمع على الباب الرئيسي لـ”السوبر ماركت” بسبب اعتداء الشبان على حارس الأمن والكاشير، وسط محاولات البعض لفض المشاجرة.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/07/WhatsApp-Video-2021-07-10-at-2.10.44-AM.mp4

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