تراند الفن: يامشمرين عن السواعد كُلها..عاملات الفيوم يُنظفنَ لجان الثانوية العامة قبل بدء الامتحانات (صور)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 03:09 صباحاً - “الشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كُلكم يا شغالين يامشمرين عن السواعد كُلها”، بكلمات من الأغنية الشهيرة طلع الصباح للشيخ إمام، قد تصفنَ العاملات اللَّاتي يشقينَ في الصباح الباكر من أجل لقُمة العيش وتربية وأداء مهامهن الوظيفية.

فقبل بدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأت عاملات الفيوم، يُنظفنَ ويعقمنَ اللجان والمقار الامتحانية، بالمواد المُنظفة والمُطهرة، حفاظًا على المظهر الجمالي، واحترازًا من الوباء، خاصةً في الظروف الاستثنائية جراء فيروس كورونا.

ووقف بجانب العاملات، العاملون بنظافة المدارس وقاموا بمساعدتهن في تنظيف اللجان، ونظافة السلالم، وتطهير وتعقيم الفصول المُقرر داخلها عقد امتحانات الثانوية العامة صباح اليوم، فضلًا عن نظافة وتجهيز وتعقيم استراحات مراقبين اللجان.

وأكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على تعقيم ونظافة جميع لجان الثانوية العامة، ونظافة دورات المياه، وتوفير الإضاءة والمراوح بكل لجنة، والتأكد من مدى مناسبة “الديسكات” والمقاعد بجميع اللجان لطلاب الثانوية العامة.

كما استعدت محافظة الفيوم، لاستقبال مارثوان الثانوية العامة، والذي تُفصلنا عنه أساعات قليلة، وذلك من حيث التواجد الأمني، والحواجز الأمنية المُكثفة أمام جميع اللجان تأهبًا لبدء امتحانات الثانوية العامة، والمُقررة صباح اليوم السبت في 10 من يوليو.

حيث تواجدت قوات الشرطة بجانب مقار لجان الثانوية العامة، استعدادًا للامتحانات، فضلًا عن الحواجز الأمنية من إدارة مرور الفيوم، أمام اللجان الامتحانية، وذلك من خلال التنسيق بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ومديرية الأمن، بشأن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بتوجيهات وإشراف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لإتمام عملية الامتحانات بشكل تنسيقي وسليم.

يذكر أن عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين للامتحانات بلغ 16 ألف و168طالب وطالبة أمام 62 لجنة على مستوى المحافظة، وعدد الطلاب بكل لجنة 14 طالب فقط، للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوفير الجو المناسب للطلاب.

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