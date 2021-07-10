تراند الفن: مصرع شخصين اثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - شهد طريق وادي عبادي،بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، حادث تصادم سيارة ربع نقل ودراجة بخارية،أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقلهما إلى مشرحة إدفو.

تلقى اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، إخطارا من مدير هيئة الإسعاف، يتضمن تفاصيل الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، برفقة الأجهزة الأمنية، وتبين وفاة علي اسماعيل مصطفي، 21 عام ومحمود عادل ادم 20 عام، وتم نقلهم إلى مشرحة إدفو، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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