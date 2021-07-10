تراند الفن: طرحتها على نعشها وفرحها في الجنة.. تفاصيل وفاة عروس ليلة زفافها بالشرقية (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - كشفَ محمود غياتي، عم الفتاة “خلود” المُلقبة بـ “عروس الجنة”، والتي توفيت في الليلة التي كانت من المفترض أن تكون ليلة زفافها، وصيتها الأخيرة.

وقال “محمود” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، إن ابنة شقيقه كانت هادئة على خُلق، مشيرًا إلى أنها كانت لا تشكو من أية أمراض من شأنها أن تُهدد حياتها، لكنها سقطت مغشيًا عليها فجأة، يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد سويعات على نقل المنقولات الزوجية إلى شقة الزوجية، حيث عادت الفتاة وتجهزت لحضور حفل زفاف إحدى صديقاتها، لكنها قبل دخولها إلى الحفل سقطت أرضًا في نوبة إغماء.

وأوضح عم الفتاة، أنهم نقلوها إلى مستشفى ههيا المركزي، لكنها لم تستجب للإسعافات هناك، ليتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، ويتبين فيما بعد معاناتها من أنيميا حادة وتعرضها لتكسر بالصفائح الدموية، وفارقت الحياة بعد ستة أيام فقط، صبيحة اليوم الذي كان من المفترض أن يشهد ليلة زفافها.

وأشار عم الفتاة، إلى أنها سبق وكتبت منشورا عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطلع شهر أكتوبر الماضي، وكأنها تتنبأ بوفاتها، حيث طالبت صديقاتها بألا يفجعوا إذا ما سمعوا بنبأ موتها، بل يبتسموا لأجل اللحظات الطيبة التي جمعت بينهن يومًا، وأن يقرأن القرآن ويُخرجن الصدقات، ولا تنقطع أيضًا منهن عن زيارتها.

وأوضح عم العروس المتوفاة، أنها كانت قد حضنته قبل ذهابها لحفل زفاف صديقتها، وكأنها كانت تودعه، منوهًا بأنهم قد منعوا البكاء أثناء تشييع الجنازة، والتي شهدت حضور عدد كبير جدًا من صديقاتها، واللاتي شيعنها بالزغاريد لأنها “عروسة الجنة”، فيما تم تزيين نعش المتوفاة بالورود وطرحة الزفاف.

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