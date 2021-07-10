تراند الفن: 5 أساليب حياتية لتعزيز المناعة.. تعرف عليها

فنون - كتب امير التهامي في السبت 10 يوليو 2021 04:09 صباحاً - يحتاج كل شخص لتقوية مناعته، خاصة بعد أن كشفت جائحة كورونا عن أهمية الجهاز المناعي، ويمكن القيام بذلك من خلال أسلوب الحياة، حيث أنه يمكن أن يحسن وظائف الجهاز المناعي، وفيما يلي 5 طرق لتعزيز المناعة بشكل طبيعي.

التغذية الممتازة هي الطريق إلى نظام مناعة صحي يحميك من الأمراض المتكررة والمضاعفات الصحية الأخرى، لذا تحتاج إلى النظر في خيارات نظامك الغذائي، فقم بتضمين الأطعمة الصديقة للمعدة مثل البروبيوتيك والأطعمة المخمرة والخضروات المنبثقة والأطعمة الليفية والبروتينات والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة تلف الخلايا وغزوات الجسم.

يعزز التمرين وظائف جهاز المناعة، ويمكن أن تجعلك التمارين المنتظمة، مثل المشي اليومي أو اليوجا أو التمارين الرياضية، أقل عرضة للمشاكل الصحية، كما يعزز بشكل كبير تدفق الدم المؤكسج عبر نظام القلب والأوعية الدموية، ويزيل مسببات الأمراض والسموم من الجسم من خلال نظام الإخراج العرق والبول.

النوم

عندما تكون محرومًا من النوم، تضعف وظائف جهازك المناعي مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وإذا كانت دورة نومك غير منتظمة، فمن المرجح أن تصاب بمرض أو مشكلة صحية. في حالة النوم، يطلق جهازك المناعي بروتينًا يسمى السيتوكينات، حيث يشارك في مكافحة العدوى أو الالتهاب، وقد يمنع الحرمان من النوم إنتاج السيتوكين مما يجعلك أكثر عرضة للاضطرابات.

التوقف عن التدخين

يضر المحتوى الضار للتبغ والكحول بكل جهاز وعضو في الجسم، مما يجعل الشخص عرضة للإصابة بأمراض لا تشكل مصدر قلق كبير لمعظم الكائنات العادية، كما أن السرطان وانتفاخ الرئة ومشاكل القلب وما إلى ذلك هي بعض من آثار التدخين والشرب.

عندما تكون متوترًا، فإن جسمك ينتج المزيد من الكورتيزول – هرمون تخفيف التوتر – مما قد يجعل من الصعب على جسمك موازنة الاستجابة الالتهابية والهجومية، وتضعف هذه الظاهرة بشكل كبير جهاز المناعة لديك وتمنعه ​​من إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء.

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